Gümüşhane’de 4,1 büyüklüğünde deprem

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.23’te merkez üssü Gümüşhane’nin Kelkit ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15,68 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Bu arada Erzincan Merkez’de de saat 23.28’de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, kendilerine ulaşan bir olumsuzluk ihbarının bulunmadığını bildirdi.