AKP’nin planı: Uydu kentlerin temeli 10 güne atılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da planlanan ‘uydu kentler’le ilgili ilk temelin 22 Nisan’da atılacağını söyledi. Buna göre Sultangazi-Başakşehir arasında 10 bin konutun yapımına başlanacak.

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Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden sonra gözler olası İstanbul depremine çevrildi. Uzmanlarsa hazırlık için uyarmaya devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul’da 1,5 milyon acil ve öncelikli dönüşmesi gereken konut olduğunu belirterek ”Yüzde 20’si çok acil” demişti.

Kurum, İstanbul’da 500 bin konutun dönüşümüyle de ilgili iki yakada ‘uydu kentler’ planladıklarını söylemişti.

Hürriyet’in haberine göre ilk uydu kentin temeli 22 Nisan’da atılacak. Aynı zamanda AKP’nin İstanbul birinci bölge birinci sırada adayı olan Kurum, Sultangazi ile Başakşehir arasındaki askeri alanda 10 bin konutun yapımına başlanacağını duyurdu.

Anadolu yakasındaki uydu kent adresleriyse Tuzla, Pendik, Maltepe olacak.