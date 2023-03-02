Depremi hatırlayan İstanbullu kenti terk ediyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra İstanbul’da en az 7 büyüklüğünde beklenen depremin yol açtığı tedirginlik nedeniyle kenti terk etme arayışları yoğunlaştı.

İstanbul’da deprem beklentisi göçü başlattı. (AA)

Konut sektöründeki temsilciler eski yapıların yoğunlukta olduğu Kadıköy başta olmak üzere, Avcılar, Beylikdüzü, Bağcılar, Sefaköy gibi pek çok ilçeden şehir dışına deprem göçü başladığını belirtiyor.

Kenti terk ederken aile yanına ya da daha küçük evlere taşınma nedeniyle bazılarının eşyasını yanında götürmediği, bu nedenle kentteki depolarda da doluluk oranlarının arttığı dikkat çekiliyor.

‘İki-üç kişi ararken 20-25 kişi aramaya başladı’

Evden Eve Nakliyatçılar Derneği (END) Başkanı Ali Ayılmazdır, Ekonomim’den Leyla İlhan’a yaptığı açıklamada şunları dedi: “Sezonun düşük olduğu bu dönemde deprem öncesinde hemen hemen her firmamızı günde iki-üç kişi ararken şimdi bu sayı ortalama 20 ila 25 kişiye çıktı. İstanbul’dan hemen hemen her bölgeye doğru bir göç var. İkinci evi nerede varsa oraya gidiyor. Çoğunlukla da evlerinin eski olması nedeniyle oluşan kaygılardan dolayı bu taşınmaları gerçekleştirdiklerini söylüyorlar.”

‘Daha da artacak’

İstanbul’da özellikle Avrupa Yakası’ndan çok fazla taşınma talebi aldıklarını aktaran Ayılmazdır, bazı semtlere dikkat çekti: “Beylikdüzü, Avcılar, Bağcılar, Sefaköy, Pendik, Kartal tarafından yoğunlukla Karadeniz bölgesine bir talep var. Anadolu Yakası’ndan ise Kadıköy’den göç fazla. İnsanların birçoğu da daha deprem testleri yapıyor. O testlere göre daha artacak diye düşünüyoruz.”

END başkanı, İstanbul’u terk edenlerin bir kısmının da eşyalarını depolara verip öyle gitmeyi tercih ettiğini anlattı. Eskiden arayanların hazırlanmak için bir aya yakın bir zaman istediklerini anlatan Ayılmazdır, şimdi hiç düşünmeden bir an önce kentten ayrılmaya odaklandıklarını da söyledi.

‘İmkanı olsa değiştirecek’

Kahramanmaraş depremlerinden sonra insanların önce oturduğu semti, sonra evini ciddi şekilde sorgulamaya başladığını söyleyen Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, “Bu sorgulamalar hem iç göçe hem de dış göçe neden oldu” dedi.

Ipsos araştırmasının da bu isteğe işaret ettiğini belirten Akdoğan, ekonomik şartlara dikkat çekti: “Araştırmada insanların yüzde 60 ila 70’inin daha sağlam bir eve geçmek istediğini ortaya koyuyor. Yani ekonomik koşullar iyi olsa bu insanların önemli bir kısmı çok daha hızlı bir şekilde müstakil bir yaşama, yada tepelere doğru daha sağlam binalara geçecektir. Ancak şu anda sadece ekonomik şartları iyi olanlar bu hareketliliğin içinde.”