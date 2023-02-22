Emlakçılar: İstanbul’da iç taraflara talep sınırlı da olsa arttı

Deprem bölgesinden komşu şehirlere başlayan yoğun göçle birlikte kiralık konut fiyatlarında yüksek artışlar var. Diğer yandan İstanbul’da sınırlı olsa da üst gelir grubunun sahile yakın ilçelerden iç bölgelere doğru yönelmeye başladığı belirtiliyor.

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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bölgeye yakın illerde evlerini ücretsiz veren ev sahipleri olsa da birçok evin kirası arttı. Deprem bölgesinden ayrılanların yoğun olarak gittiği illerin başında ise Mersin, Elazığ, Antalya, Konya, Ankara, İstanbul, Aydın geliyor.

Diğer yandan deprem, akıllara bir kez daha olası İstanbul depremini getirdi. İstanbulluları ise zemin etüdü ve bina dayanıklılık telaşı sarmış durumda. Kentte bina kontrolleri artıyor.

Ekonomi gazetesinden Leyla İlhan’a konuşan sektör temsilcileri, bina kontrollerinin İstanbul’da kira ve satılık konut fiyatlarının yatay seyretmesinde etkili olduğunu söyledi. Son dönemde sert yükselişler gösteren kira fiyatları ve azalan konut stoku da deprem sonrası fahiş fiyat artışlarını frenleyen bir unsur.

Ancak uzmanlar, talebin canlanmasıyla fiyatlarda yeniden yükselişler başlayabileceğini söylüyor. Tüm bunların yanında sınırlı sayıda olsa da üst gelir grubunun sahile yakın ilçelerden daha iç bölgelere doğru yönelmeye başladığı da belirtiliyor.

Uzmanlara göre bu kesim daha çok Kağıthane, Beşiktaş, Başakşehir, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Ataşehir gibi ilçelere yöneldi.

‘Gidecek yer yok’

Tüm Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Hacı Ali Taylan, “Şu anda Mersin yoğun olmak üzere, Kayseri, Sivas, Antalya’ya çok fazla göç var. Ne yazık ki kiralarda ciddi artışlar oldu. 3 ila 4 kat kira artışı isteyen ev sahipleri oldu. Diğer taraftan da kiralık konut yok. Bu durum henüz satılığa yansımadı” dedi.

İstanbul gibi büyük kentlerde de insanların artan kira fiyatları ve azalan konut stokundan dolayı gidecek bir yeri olmadığını belirten Taylan, “Bu kolay bir süreç değil” dedi.