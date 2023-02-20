Fırsatçılar dayanışmacılara karşı: Kirayı katlayan da var evini depremzedeye açan da

ALTAN SANCAR

Kahramanmaraş merkezli çifte depremin etkilediği kentlerden Diyarbakır’da evini yitirenlerin ev arayışı başladı. Kentte kimileri evinin kirasını iki katına çıkarırken kimileri de evini depremzedelere açıyor.

Fotoğraf: AA

400’den fazla insanın hayatını kaybettiği ve çok sayıda binanın oturulamaz duruma geldiği Diyarbakır’da depremzedeler ev arayışında.

Ancak fırsatçılar iş başında…

Örneğin Elâzığ yoluna yakın toplu konutlarda kira ortalaması 2 bin 500 lira. En yüksek kira 3 bin lira. 2 bin liraya oturanlar davar. Ancak emlak sitelerindeki ilanlara bakınca kiralar 5 bin liradan başlayıp 6 bin 500 liraya kadar çıkıyor.

‘Siz bilirsiniz’

Bir emlak sitesindeki ilandan ulaştığımız ev sahibiyle konuştuk.

-İlanınızı gördük. Kirayı öğrenebilir miyiz?

-Hangi ev için aradınız?

-Seyrantepe Toplu Konutları’nda bulunan ev.

-Oranın kirası 5 bin lira.

-Oradaki ortalama kiraların 2 bin 500 lira olduğunu öğrendik. Biraz yüksek değil mi?

-Siz bilirsiniz. Benim tek geçim kaynağım bu ev ve bu fiyattan vereceğiz.

-Bizim evimiz hasar gördü, eşyalarımız evde kaldı. Yardımcı olamaz mısınız?

-Çok fazla arayan var, maalesef.

‘Yakında daha da yükselecek‘miş

Bir başka ev sahibi 6 bin 500 lira istedi. Hangi işle meşgul olup ‘işçi’ yanıtını alınca “Memura veriyoruz” demeyi de ihmal etmedi. Rayicin çok üstünde bir kira talep ettiğini söylediğimizde ise “Yakında daha da yükselecek. Gecekonduları bile 5 bin liradan kiralıyorlar” yanıtını aldık.

Görsel: Sahibinden.com

Şikayet için Alo 175

Kentteki emlakçıları arayarak fiyatları kontrol etmek istedik. Görüştüğümüz emlakçıların tamamı kendi aralarında karar aldıklarını söyledi. Depremzede ailelerden komisyon almayacak, bedelinin üzerinde kiraya verilmek istenen evler için aracı olmayacaklarmış.

Bedelin üzerindeki kira taleplerinin ‘Alo 175’e bildirilmesini istiyorlar.

Dayanışma örnekleri

Öte yandan dayanışma örnekleri de var Diyarbakır’da.

Devlet okulunda çalışan bir öğretmen, deprem öncesi 3 bin liradan anlaştığı evin sahibi ile deprem sonrası arasında geçen telefon görüşmesini anlattı: “Beni aradığında fiyatın değişeceğini düşündüm. Evimiz hasarlıydı, ne söylese kabul edecektik. Konuştuk, geçmiş olsun dileklerini iletti ve ‘Ben size 3 bin dedim, ama gücünüz yoksa kirayı siz belirleyin’ dedi. Bunun karşısında ezildiğimi hissettim, ‘Hayır’ dedim, gücümüzün olduğunu söyledim. Kapatırken de ‘Zorlanırsanız gizlemeyin’ dedi.”

Emlak sitelerinde gezinirken bir başka ilan dikkatimizi çekti. Kira bedeli olarak 100 lira yazılmıştı. İlanı verenin bir aile olduğunu öğrendik.

Görüştüğümüzde “İyiliğin reklamı olmaz” diyerek haberde yer almak istemediklerini söylediler. İlanın açıklamasında ise şu ifadeler yer alıyor: “Evde iki kişi yaşamaktayız. Tercihen aile veyahut bayan olabilir. Karşılıklı olarak kimlik bilgilerimizi valiliğe sunduktan sonra evimizde misafir edebiliriz. Herhangi bir ücret talebi yoktur, tamamen dayanışma ve yardım esastır. Girilen fiyat, site prosedürleri gereğidir.”