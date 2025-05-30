AKP'nin meclis başkanı adayı Kurtulmuş

AKP’nin TBMM meclis başkanı seçimi için adayı Numan Kurtulmuş oldu.

Fotoğraf: AA

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, 28’inci yasama dönemi ikinci devre meclis başkanlığı seçimi için Kurtulmuş’u aday gösterdikleri dilekçeyi TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun’a teslim etti.

Meclis başkanı seçimlerinde ilk iki turda üçte iki, üçüncü turdaysa salt çoğunluk arandığını hatırlatan Güler, bu oylamada da seçimin gerçekleşmemesi durumunda en fazla oy alan iki aday arasından en çok oyu alanın başkan seçildiğini anlattı.

Güler, “Terörsüz Türkiye hedefine ulaşma noktasında da meclis başkanımızın öncülüğünde oluşturulacak komisyon veya alt komisyonlara ve diğer çalışma komisyonlarına her türlü desteği vereceğimizi, çalışmalara en üst düzeyde katkı sağlayacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

Başkanlık seçimi 3 Haziran’da yapılacak.