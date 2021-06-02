AKP’li başkan şecaat arz ederken: İntiharların nedeni ekonomik olsaydı ülkenin yarısı intihar ederdi

Mersin’in Akdeniz ilçesinin AKP’li belediye başkanı Mustafa Gültak, ekonomik sorunlar nedeniyle intihar edenlerle ilgili,“Ekonomiyle alakalı intihar olmaz. O zaman ülkenin yarısının intihar etmesi gerekirdi” dedi.

Gazeteci Ayşenur Önal’ın haberine göre Mersin’in Akdeniz ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde yaşayan altı çocuk babası Abdullah Ertem’in ekonomik sıkıntılar nedeniyle intihar etmesi belediye meclisinde gündeme geldi.

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CHP’li Ertaş: İnşaat işçisi ekonomik kriz nedeniyle intihar etti

CHP’li üye Muhittin Ertaş şöyle konuştu: “Sabah bu haberi aldım gerçekten de yüreğim burkuldu. Ülkemiz gerçekten de çok derin ekonomik sorunlarla boğuşmakta. Bunu üzerine pandemi koşulları da ertelenince gerçekten de çok zor günler geçiriyoruz. Bugün haberlere düşen bir konu var; Şevket Sümer Mahallesi’nde 158’nci Sokak’ta ikamet eden Abdullah Ertem adında beş kız ve bir erkek çocuğu olan inşaat işçisi kardeşimiz, girdiği ekonomik bunalımdan dolayı intihar etti. Bu çok üzücü bir haber. Belediyemiz imkanları dahilinde ailesi ve çocuklarına ne yapabiliyorsak en fazlasıyla yapmamız gerektiğini düşünüyorum.”

HDP’li Arslan: Hepimiz sorumluyuz

HDP’li üye Nuriye Arslan da, “Bu intiharların nedeni nedir? Buna kim çözüm getirir? Bu ülkede siyaset yapanlardır. Arkadaşımız bu noktaya değindi. İsrafın haram olduğunu hepimiz biliyoruz, bu noktada hepimiz sorumluyuz” dedi.

AKP’li Gültak: Neden ekonomikse o zaman memleketin yarısının intihar etmesi gerekir

Başkan Gültak ise savunma yapayım derken ülkedeki yoksulluğu şu sözlerle itiraf etti: “Türkiye’de ilk kez intihar olmuyor. İntihar dediğiniz şey, sonuç itibariyle kesinlikle ekonomiyle alakalı intihar olmaz. Gidin psikiyatristlerle, psikologlarla konuşun. En fakir, zavallı insan intihar eder mi? O zaman memleketin yarısının, dünyanın hepsinin intihar etmesi gerekir. Fakirlik, borçlu olmak intiharın sebebi midir? Böyle bir sebep duymadım ben. Hindistan’ın yüzde 80’i fakir, Pakistan, Afganistan, Afrika’ya gidin hepsi fakir. İntihar oldu, ekonomi kötü, AK Parti kötü. Buna da saygı duyuyorum. Sen öyle siyaset yapacaksın ben de sana cevap veririm. ‘Ekonomiden dolayı intihar etti’ deniliyor, İsveç, Norveç, Danimarka dünyada en çok intihar eden ülkeler. Neden intihar ediyorlar, parasızlıktan mı? İntiharın sonucu para değil, kişinin psikolojik sorunları, bunu ekonomiye dayandırmayın. Ortada travmatik bir durum var. Burada polemiklere girmeyin, savcılık orada.”