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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, DEM Parti heyetiyle bu hafta görüşebilir

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın DEM Parti heyetiyle bu hafta görüşebileceğini söyledi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik. Fotoğraf: AA

Öcalan, 27 Şubat’ta PKK’ya ‘silah bırakma’ ve ‘fesih’ çağrısı yapmış, ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli PKK’ya fesih kongresini 4 Mayıs’ta Muş’un Malazgirt ilçesine toplamayı teklif etmişti.


İktidar kanadında son olarak Erdoğan “Terörsüz Türkiye’yle ilgili süreç planladığımız şekilde yürümekte, herhangi bir sıkıntı söz konusu değil” demişti.

Ancak kamuoyuna yol haritasının nasıl olacağına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Sözcü Çelik, DEM Parti’den cumhurbaşkanına görüşme talebi geldiğini, bu hafta içinde bir randevu ayarlanacağını söyledi. Çelik sürece dair şunları söyledi:

* TBMM parti grubu değerlendirmeleri yapılacak. Kapsamlı sunumlar MYK’da yapılıyor. Sayın cumhurbaşkanımız talimatlarını MYK üyelerine iletti. Terörsüz Türkiye gündemi ile ilgili hassasiyetlerini ortaya koydu. 

* Sayın Cumhurbaşkanımız takdirleriyle bu görüşme talebine olumlu cevap vereceğini iletmişti ve DEM Parti’den de görüşme talebi geldi. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle uygun gördükleri bir günde bu hafta içinde bu görüşmeye randevu ayarlanacaktır Cumhurbaşkanlığı tarafından. Görüşmenin bu hafta içinde olması değerlendirilebilir.

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