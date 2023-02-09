AKP, Hatay’da sorumluyu buldu: Belediye bürokratları

Depremde iktidarın hazırlıksızlığını ve ihmallerini anlattığı için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan AKP Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, sorumluluğu depremzede Hatay Büyükşehir Belediyesi bürokratlarına yükledi.

Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta. (AA)

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta ilki 7,7, ikincisi 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti. Hatay, merkez üssü almamasına rağmen depremden en çok etkilenen illerden.

Twitter’da Kılıçdaroğlu’nun “Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan’la, sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar” diyerek iktidara yüklendiği videoyu alıntılayan AKP’li yönetici, şunları yazdı:

“Hatay’da büyükşehir belediye başkanın ortada yok. Koordinasyona çağırıyoruz, gelmiyor. Su hizmetleri nerede gelip bilgi veren yok. Cenaze hizmetleri yok. Bir tane Hatay Büyükşehir (Belediyesi) bürokratı ve aracı yok buralarda. Bunun hesabını siz vereceksiniz millete. Ülkenin en büyük afeti sizsiniz.”