Akkuyu NGS’de çalışacak 42 öğrenci eğitim için Rusya yolcusu

Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde (NGS) çalışmak üzere yetiştirilecek 42 lisans öğrencisi daha Rusya’da yüksek lisans eğitimi alacak.

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Akkuyu Nükleer AŞ’den yapılan açıklamaya göre Türkiye’deki üniversitelerden 42 lisans mezunu, Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI) ve Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü’nde yüksek eğitimi alacak.

42 öğrenciden 14’ü MEPhI Nükleer Fizik ve Teknoloji alanında, 28’iyse Ulusal Araştırma Üniversitesi Moskova Enerji Mühendisliği Enstitüsü’nde Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Termik Enerji Mühendisliği ve Isı Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği ve Termik Fizik alanlarında eğitim görecek.

Eğitim üç yıl sürecek. İlk yıl Rusça öğretilecek, iki yılsa uzmanlık eğitimi verilecek.

Ne olmuştu?

Rusya ile Türkiye arasında 12 Mayıs 2010’da Mersin’in Akkuyu ilçesinde Nükleer Güç Santrali (NGS) inşaası için anlaşma imzalanmıştı. Beş ay sonra, yani 13 Aralık’ta Akkuyu NGS Elektrik Üretim A.Ş. tescil edilmişti.

Birinci güç ünitesinin temeli 2018’de atılan Akkuyu Nükleer Santrali’nin dördüncü ünitesinin temeli Temmuz 2022’de atılmıştı.

Akkuyu NGS’nin işletme ömrü 60 yıl olarak planlanlanıyor.