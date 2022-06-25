Ahmet Gürsoy: Erdoğan’ın adaylığı erken seçimden geçer

Halkımızın merak ettiği en önemli soru şu: “Erken seçim olacak mı?“

Evet, olacak, ama normale çok yakın bir zaman içinde olacak.

Neden?

Çünkü Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi’yle birlikte mevcut Cumhurbaşkanının üçüncü kez aday olup olmayacağı tartışmalı. Bu durumda tartışmayı önlemenin tek yolu, erken seçimden geçiyor. Erken seçim olursa Erdoğan yeniden tartışmaya izin vermeden anayasaya uygun olarak aday olabilecek.

O zaman, ne zaman?

Haberlerde izlemişsinizdir. O zaman, AKP kulislerinde de konuşulduğu söylenen 2023 Mayıs ayı. Bu durumda seçimin erkene alınması, sadece 2023 Haziranı’ndan Mayıs’a alınmış, yani bir ay erkene çekilmiş olacak.

Hepsi bu kadar.

Ahmet Gürsoy’un yazısı