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Yaramazlara biraz batar!

Ahmed Şara bir kez daha Türkiye'ye geliyor

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Suriye lideri Ahmed Şara’nın 11 Nisan’da Türkiye’ye geleceğini duyurdu.

Erdoğan ve Şara’nın 4 Şubat’ta Ankara’daki görüşmesinden. Fotoğraf: AA

8 Aralık 2024’te Şara’nın (o tarihte bilinen adıyla Colani) liderlik ettiği Heyet Tahrir Şam (HTŞ) Beşar Esad yönetimini devirdikten sonra Türkiye’ye yeni yönetimden ilk ziyareti dışişleri ve savunma bakanları 15 Ocak’ta yapmıştı.


29 Ocak’ta Suriye’deki ‘geçiş döneminin cumhurbaşkanı’ ilan edilen Şara ise 4 Şubat’ta Ankara’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la görüşmüştü.

Çelik, Şara’nın bir kez daha Türkiye’yi ziyaret edeceğini duyurdu: “Suriye Devlet Başkanı Şara cuma günü Türkiye’de olacak. Antalya Diplomasi Fuarı kapsamında gelecek.”

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