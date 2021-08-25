Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika’ya götürüldü

Tamamen kızlardan oluşan Afgan robot ekibinin beş üyesi, radikal İslamcı Taliban militanlarının ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından dün gece Meksika’ya götürüldü.

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Başkent Meksiko’daki Benito Juarez Uluslararası Havalimanı’nda ekibi karşılayan Meksika Dışişleri Bakan Yardımcısı Martha Delgado, “Size en sıcak şekilde hoş geldin diyoruz” dedi.

En genç üyesi 14 yaşında olan ekip, robot çalışmaları ile uluslararası ödüller kazanmış ve dünya basınında kendilerine yer bulmuştu.

Robotik ekibinin diğer üyeleri de geçen günlerde Katar’a gitmişti.

Meksika hükümeti başta kadın ve kız çocukları olmak üzere Afgan vatandaşlarının ilk sığınmacı başvurularının işleme alınmaya başladığını duyurmuştu.

Daha önce 1996 ile 2001 arasında Afganistan’ı yöneten radikal İslamcı Taliban, kız çocuklarının okula gitmesini yasaklamıştı. Taliban şimdi kadın haklarına ve kız çocuklarının eğitimine yönelik ‘daha ılımlı’ mesajlar verse de ülkenin çeşitli yerlerinden bunun aksi olacağına dair güçlü işaretler geliyor.