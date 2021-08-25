Diken

Yaramazlara biraz batar!

Afgan robotik ekibi üyeleri sığınmacı olarak Meksika’ya götürüldü

Tamamen kızlardan oluşan Afgan robot ekibinin beş üyesi, radikal İslamcı Taliban militanlarının ülkede kontrolü ele geçirmesinin ardından dün gece Meksika’ya götürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Başkent Meksiko’daki Benito Juarez Uluslararası Havalimanı’nda ekibi karşılayan Meksika Dışişleri Bakan Yardımcısı Martha Delgado, “Size en sıcak şekilde hoş geldin diyoruz” dedi.


En genç üyesi 14 yaşında olan ekip, robot çalışmaları ile uluslararası ödüller kazanmış ve dünya basınında kendilerine yer bulmuştu.

Robotik ekibinin diğer üyeleri de geçen günlerde Katar’a gitmişti.

Meksika hükümeti başta kadın ve kız çocukları olmak üzere Afgan vatandaşlarının ilk sığınmacı başvurularının işleme alınmaya başladığını duyurmuştu.

Daha önce 1996 ile 2001 arasında Afganistan’ı yöneten radikal İslamcı Taliban, kız çocuklarının okula gitmesini yasaklamıştı. Taliban şimdi kadın haklarına ve kız çocuklarının eğitimine yönelik ‘daha ılımlı’ mesajlar verse de ülkenin çeşitli yerlerinden bunun aksi olacağına dair güçlü işaretler geliyor.

Kadınlara ‘Evden çıkmayın’ diyen Taliban’ın gerekçesi: Güvenlik güçlerimiz kadınlara nasıl davranacağı konusunda eğitim almadı

Af Örgütü: Taliban, azınlık gruptan dokuz kişiyi işkenceyle öldürdü

Taliban Kabil’de: Yönetimin devri için görüşmeler başladı

Afganistan’da ABD uçağına tutunarak kaçmaya çalışanlar düşerek öldü

Afganistan’da son durum: Cumhurbaşkanı ülkeyi terk etti

Altı maddede: Afgan ordusu neden bu kadar çabuk dağıldı?

SON HABERLER

Göç mü, kültürel değişim aracı mı?

İktidar 20 yıldır değiştiremediği ‘modern ve seküler sosyal/kültürel alan’ı Müslüman göçleriyle melezleştirmeyi, Türk ulus-devleti yerine ‘ortak paydası Müslümanlık’ olan yeni bir devlet inşa etmeyi hedefliyor olabilir.

Afganistan: Sonu gelmeyen bir savaş ve tarihin tekerrürü

Genel anlamda bakıldığında ise Afganistan’da tarih bir kez daha tekerrür etmiştir. Fiilen 40 senedir süren bir savaşın sonrasında geriye kalan tek gerçeklik ise yoksulluk, yıkım ve yeniden başlayacak kanlı bir savaş.  

İki ayrı Türkiye

Geleneksel sektörlerin ötesinde başarı kazanmış firmalarımız var… Bu şirketler bazı alanlardaki verimlilik artışı dışında ülkeye doğrudan yatırım, istihdam ve vergi geliri olarak pek bir katkı sağlamıyor…

141 general ve amirale yeni görev

Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) orgeneralliğe terfi eden Genelkurmay Personel Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, vekaleten yürüttüğü Genelkurmay 2. başkanlığı görevine asaleten atandı.