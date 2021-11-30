Açlık sınırı 3 bin 900 liraya dayandı; yoksulluk sınırı 13 bin lirayı aştı

KAMU-AR araştırmasına göre açlık sınırı kasımda, bir önceki aya göre 182 lira daha artarak 3 bin 890 liraya yükseldi. Başta gıda olmak üzere, enerji, ulaştırma, barınma, eğitim gibi harcama kalemlerine yapılan zamlar nedeniyle yoksulluk sınırı da 11 ayda 1910 lira artarak 13 bin lirayı aştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yarın yapılacak. Türk Lirası’nın eridiği ve fiyatların yükseldiği bir dönemde görüşmeler kayıtlı işçilerin yarıya yakınının asgari ücretli olduğu Türkiye açısından büyük önem taşıyor.

Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş, Hak-İş, DİSK başkanlarının yaptığı ortak yazılı açıklamada vergiden muafiyet çağrısı yapılarak “Asgari ücretin düşük belirlenmesi kabul edilemez” dendi.

Asgari ücret halen 3 bin 577 lira.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı kasım ayında 182 TL arttı.

Açlık sınırının 3 bin 890 liraya çıktığı kasım ayında, gıda dışı gereksinimler için yapılması gereken harcamaysa 9 bin 207 lira olarak kayda geçti. Böylelikle yoksulluk sınırı yılın ilk 11 aylık döneminde toplam 1910 liralık artışla 13 bin 97 liraya çıktı.