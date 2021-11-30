Diken

Yaramazlara biraz batar!

Açlık sınırı 3 bin 900 liraya dayandı; yoksulluk sınırı 13 bin lirayı aştı

KAMU-AR araştırmasına göre açlık sınırı kasımda, bir önceki aya göre 182 lira daha artarak 3 bin 890 liraya yükseldi. Başta gıda olmak üzere, enerji, ulaştırma, barınma, eğitim gibi harcama kalemlerine yapılan zamlar nedeniyle yoksulluk sınırı da 11 ayda 1910 lira artarak 13 bin lirayı aştı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı yarın yapılacak. Türk Lirası’nın eridiği ve fiyatların yükseldiği bir dönemde görüşmeler kayıtlı işçilerin yarıya yakınının asgari ücretli olduğu Türkiye açısından büyük önem taşıyor.


Asgari ücret görüşmeleri öncesi Türk-İş, Hak-İş, DİSK başkanlarının yaptığı ortak yazılı açıklamada vergiden muafiyet çağrısı yapılarak “Asgari ücretin düşük belirlenmesi kabul edilemez” dendi.

Asgari ücret halen 3 bin 577 lira.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun Ar-Ge birimi KAMU-AR’ın, dört kişilik ailenin, dengeli ve sağlıklı beslenebilmesi için tüketmesi gereken gıda miktarlarını esas alarak belirlediği açlık sınırı ile gıdanın yanı sıra diğer ihtiyaçlarını da karşılayabilmesi için yapması gereken harcamaları dikkate alarak hesapladığı yoksulluk sınırı kasım ayında 182 TL arttı.

Açlık sınırının 3 bin 890 liraya çıktığı kasım ayında, gıda dışı gereksinimler için yapılması gereken harcamaysa 9 bin 207 lira olarak kayda geçti. Böylelikle yoksulluk sınırı yılın ilk 11 aylık döneminde toplam 1910 liralık artışla 13 bin 97 liraya çıktı.

Asgari ücret görüşmeleri yarın başlıyor: Sendikalardan ortak açıklama

DİSK başkanı: 5 bin 200 lira asgari ücret makul

Kulis: Hükümet, sektörel asgari ücreti değerlendiriyor

DİSK’in asgari ücret talebi 5 bin 200 lira

Türk-İş: Asgari ücreti 10 günde belirleyelim

Avrupa’da asgari ücretli oranı en yüksek ülke açık ara Türkiye

İşverenden asgari ücret formülü: Yüzde 35 zam önerisi

AB ve aday ülkeler arasında asgari ücretin düştüğü tek ülke Türkiye

Asgari ücretlinin maaşı ne kadar eridi, telafi için kaç lira zam lazım?

TÜSİAD başekonomisti: Asgari ücrete yüzde 25 zam yapılabilir

SON HABERLER

‘Faiz aşağı, faiz yukarı’: Gerilimler, görevden almalar ve olağanüstü artışlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz açıklamaları artık Türk ekonomisinin kronik sorunlarından biri. Uzun süredir Merkez Bankası başkanları ile faiz kavgasına giren Erdoğan, 2018 yılından sonra aldığı yetkilerle ise hızlı bir şekilde başkanları görevden almaya başladı. Erdoğan, iktidarı süresinde hep yüksek faize karşı olduğunu söylese de toplamda beş kez olağanüstü faiz artışlarına gidildi. Faiz çekişmesinde en çok kaybeden ise hep TL ve alım gücü oldu.

Yemeksepeti’ne ‘veri hırsızlığı’ incelemesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), müşterilerinin bilgileri çalındığı iddia edilen Yemeksepeti’yle ilgili resen inceleme başlattı. Şirketin “herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği” yönündeki açıklaması da incelenecek.