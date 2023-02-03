Açlık grevine başlayan İranlı yönetmen Cafer Penahi tahliye edildi

Açık grevini başladığını duyuran İran Yeni Dalgası’nın en önemli isimlerinden yönetmen ve senarist Cafer Penahi tahliye edildi.

Cezaevinden çıkan Penahi ve eşi Tehere Saidi (Instagram)

Penahi’nin avukatı Yusuf Mulayi, yönetmenin kefaletle serbest bırakıldığını ve eve döndüğünü doğruladı. Associated Press haber ajansının bildirdiğine göre Mulayi, Panahi’nin yemek yemeden geçen iki günün ardından sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Eşi Tehere Saidi Instagram’dan, Evan Cezaevi’nden tahliye edilen Penahi’yle bir arabada çekindikleri fotoğrafı paylaştı.

İran yargı erki henüz bir açıklama yayınlamadı.

Ne olmuştu?

Filmleri uluslararası festivallerde gösterilen ve ödüller kazanan Penahi, Temmuz ayında 2010 yılında ‘sistem karşıtı propaganda yaptığı’ suçlamasıyla çarptırıldığı altı yıl hapis cezasının tümünü yatmasına karar verilerek yeniden tutuklanmıştı.

‘Beyaz Balon’, ‘Çember’, ‘Ayna’ ‘Bu Bir Film Değildir’ ve ‘Taksi’ gibi filmlere imza atmış 62 yaşındaki yönetmen, dün yeniden yargılanma talebinin kabul edilmesine karşın kefaletle geçici olarak serbest bırakılmamasını protesto eden bir not paylaşarak açlık grevine başladığını bildirmişti.