İranlı yönetmen Cafer Penahi’ye altı yıl hapis

Geçen hafta başkent Tahran’da tutuklanan İranlı film yönetmeni Cafer Penahi (62) altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2018’de Cannes Film Festivali’nde ödül alan, kendisinin de rol aldığı ‘Three Faces’ filminden bir kare. Fotoğraf: BBC

Yönetmen ve yapımcı Muhammed Rasulof ve Mustafa Ali Ahmet, geçen hafta, mayıs ayında Abadan kentinde yıkılan, 40 kişinin öldüğü binayla ilgili sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı. İkili ‘toplumu kışkırtmakla’ suçlanmıştı.

Penahi de iki arkadaşının tutuklanmasına yönelik protesto gösterisine katılmak üzere Evin Cezaevi’ne gittikten sonra tutuklanmıştı.

Penahi’nin eşi Tahire Saidi, kolluk kuvvetlerinin kendisine kocasının hapis cezası aldığını haber verdiğini, tutuklanmasının ‘kaçırılma’ gibi olduğunu söyledi: ”Cafer’in yurttaş olarak belirli hakları var. Birini tutuklamak için önce o yönde karar olması gerek, bir prosedürü var. Cezaevinin önünde protesto ediyor diye birini tutuklamak soru işaretleri doğuruyor. Bu bir adam kaçırma.”

Penahi’nin çok sayıda ödülü var. Berlin Film Festivali’nin büyük ödülü Altın Ayı, ve Cannes Film Festivali’nde en iyi senaryo dallarında ödül de bunlara dahil.

2010 yılında hükümet karşıtı protesto gösterilen katılan Penahi, altı yıl hapis cezasına çarptırılmış ve film çekmekten ve 20 yıl süreyle yurtdışına çıkmaktan men edilmişti. İki ay hapis yattıktan sonra kefaletle, cezası tecil edilerek tahliye edilmişti.

Yeni açıklanan altı yıl hapis cezasının geçmişteki bu cezayla ilintili olabileceği belirtildi.