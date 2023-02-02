İranlı yönetmen Cafer Penahi açlık grevine başladı

İran Yeni Dalgası’nın en önemli isimlerinden yönetmen ve senarist Cafer Penahi, tutuklu bulunduğu Evin Cezaevi’nde açlık grevine başladığını duyurdu.

‘Beyaz Balon’, ‘Çember’, ‘Ayna’ ‘Bu Bir Film Değildir’ ve ‘Taksi’ gibi filmlere imza atmış yönetmen, yeniden yargılanma talebinin kabul edilmesine karşın kefaletle geçici olarak serbest bırakılmamasını protesto eden bir not paylaşarak, açlık grevine başladığını bildirdi.

Filmleri uluslararası festivallerde gösterilen ve ödüller kazanan Penahi, Temmuz ayında 2010 yılında ‘sistem karşıtı propaganda yaptığı’ suçlamasıyla çarptırıldığı altı yıl hapis cezasının tümünü yatmasına karar verilerek yeniden tutuklanmıştı.

Evin Cezaevi’nde altı aydır tutuklu bulunan Penahi, tutukluluğunu protesto etmek için açlık grevine başladığını bildirdi.

Penahi’nin ailesi aracılığıyla yayımladığı notta serbest bırakılana kadar yiyecek, su ve ilaç kullanmayı reddettiğini belirtti:

“Yargı ve güvenlik aygıtının hukuk dışı ve insanlık dışı davranışlarını kategorik olarak protesto ediyorum. Açlık grevine başladım ve serbest bırakılana kadar hiçbir şey yemeyi ve içmeyi ve ilaç içmeyi reddettim. Belki cansız bedenim cezaevinden çıkana kadar bu durumda kalacağım.”