ABD’den Ukrayna’ya misket bombası dahil 800 milyon dolarlık ek askeri yardım

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna’ya, misket bombası dahil 800 milyon dolar değerinde yeni bir askeri yardım yapacağını duyurdu.

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Pentagon’un Savunma Politikalarından Sorumlu Müsteşarı Colin Kahl, basın toplantısında Ukrayna’ya yeni askeri yardımla ilgili bilgi verdi.

Kahl, 800 milyon dolarlık askeri yardım paketinde misket bombası olarak bilinen ‘çift amaçlı geliştirilmiş konvansiyonel mühimmat’ (DPICM), 155 mm howitzers topları, 155 mm ve 105 mm topçu mermileri, Patriot hava savunma sistemleri ve topçu roket sistemleri için ek mühimmat, tanksavar füzeleri ve roketler, Bradley piyade savaş araçları, Stryker zırhlı personel taşıyıcıları, hassas hava mühimmatları, yıkım mühimmatları, engel temizleme sistemleri ve çeşitli yedek parçalar ile operasyonel destek ekipmanları bulunduğunu söyledi.

Bu duyuruyla Ukrayna’ya en kısa zamanda yüzbinlerce ek topçu mühimmatı sağlayacaklarını kaydeden Kahl, “Bu karar, bizi, koalisyon genelinde aylık bazda yeterli miktarda top ve mühimmat ürettiğimiz bir noktaya getirerek Ukrayna’ya desteğimizi sürdürebilmemizi sağlayacaktır” dedi.

Kahl, yardımların miktarı ve tam olarak ne zaman ve hangi hacimde ulaşacağı konusundaki sorularaysa şu cevabı verdi: “Bu konuda Rusları bilgilendirmeyeceğim ancak öngörülebilir gelecekte topçu savaşını sürdürebilmeleri için 155 mm mermilerle misket bombalarını Ukraynalılara sağlamaya devam edeceğimizden emin olduğumuzu söyleyebilirim.”

Misket bombaları

ABD‘de Joe Biden yönetiminin bir süredir Ukrayna’ya birçok ülke tarafından yasaklanan misket bombası desteği vermeyi değerlendirdiği basına yansıyordu.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Pat Ryder, önceki gün basın toplantısında, Ukrayna’ya misket bombalarının hata oranı yüzde 2,35’ten az olan varyantlarının temin edilebileceğini söylemişti.

Hedefte ayrım gözetmeksizin kullanılması ve yüksek başarısızlık oranları nedeniyle sivil ölümlerine yol açtığı için bu bombalara karşı çıkılıyor.

Savaş kalıntısı olarak da yıllarca tehdit olmayı sürdüren misket bombalarının kullanımı, stoklanması ve satışı, Birleşmiş Milletler gözetiminde 2008’de imzalanan uluslararası sözleşmeyle yasaklanmıştı.

Söz konusu sözleşmeye ABD, Ukrayna ve Rusya taraf değil.

Anlaşmaya taraf olan 123 ülkenin büyük çoğunluğu belirli bir süre zarfında sınırları içindeki misket bombalarını imha etmeyi taahhüt ederken, şimdiye kadar Kanada, Fransa, Almanya ve Japonya bu tür bomba stoklarını imha etti.