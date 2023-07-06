Rus roketi Ukrayna’da apartmana isabet etti: En az üç ölü

Ukrayna’nın Lviv kentinde bir apartmana isabet eden roketler nedeniyle ölenlerin olduğu kaydedildi.

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gece yarısı meydana gelen saldırıda yaralanan ve hayatını kaybedenlerin olduğunu belirtti. Zelenskiy, bu saldırıların kesinlikle cevapsız kalmayacağını da sözlerine ekledi.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovy da, saldırı sonucu enkaza dönen apartmanda en az üç kişinin öldüğünü ve arama kurtarma ekiplerinin olay yerinde çalışmalarına devam ettiğini söyledi.