ABD’den Karkamış’taki saldırıya kınama

ABD büyükelçiliğinin açıklamasında Gaziantep’in Karkamış ilçesine yapılan ve üç kişinin hayatını kaybetmesine neden olan saldırı kınandı.

Karkamış’a yapılan roketli saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı (AA)

Anadolu Ajansı, YPG’nin Suriye’nin kuzeyinden Gaziantep’in Karkamış ilçesine beş roketle saldırdığını bildirmiş, saldırıda üç kişi hayatını kaybederken iki kişi de yaralanmıştı.

ABD büyükelçiliği saldırıyı kınadı. Açıklamada şöyle dendi: “Karkamış’ta üç masum insanın hayatını kaybetmesinden dolayı yas tutan Türk halkına katılıyoruz. Bu şiddeti ve haklı görülemeyecek saldırıyı güçlü bir şekilde kınıyoruz.”

13 Kasım’da İstanbul’da altı kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının ardından resmi makamlar ‘PKK/YPG/PYD’yi suçlamış, PKK’ysa ilgisinin bulunmadığını kaydetmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçakları cumartesi gecesi Suriye ve Irak’ın kuzeyine hava harekatı başlatmıştı. Harekata kara birliklerinin de dahil olabileceğine dair işaretler verilmişti.