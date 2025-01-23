ABD'de yargıç, Trump'ın doğuştan vatandaşlığı sonlandırma kararını engelledi

ABD’de bir yargıç, Başkan Donald Trump’ın ülkede doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi bir kararnameyle sonlandırmasını geçici olarak durdurdu.

Fotoğraf: AA

Trump, 20 Ocak’ta yemin edip göreve başlamıştı. Başkan aynı gece Oval Ofis’te imzaladığı kararnameyle ABD’de doğan çocukların otomatik vatandaşlık almasını sağlayan düzenlemeyi kaldırmıştı.

Ülkede her yıl yaklaşık 150 bin çocuk vatandaş olmayan iki ebeveynden doğuyor.

Kaliforniya, New York ve New Jersey’in de aralarında bulunduğu 22 eyaletin savcısı, kararnamenin Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle San Francisco ve Washington DC Federal mahkemelerine başvurdu.

Dilekçede ‘yerleşik ve uzun süredir devam eden bir anayasal ilkeyi’ ortadan kaldırmaya çalışmakla suçlanan Trump hakkında “Başkanın anayasal bir değişikliği veya usulüne uygun yürürlüğe konulmuş bir yasayı yeniden yazma veya geçersiz kılma yetkisi yoktur” dendi.

Guardian‘ın haberine göre ABD bölge yargıcı John Coughenour, eyaletlerin açtığı davada kararını verdi.

Yargıç, Trump’ın kararnamesini ‘açıkça anayasaya aykırı’ bularak geçici olarak durdurdu.

Söz konusu kararnamenin yürürlüğe girmesiyle çocukların vatandaşlıkla sağlanan temel hizmetler ve federal fonlardan mahrum bırakılacağı söyleniyor.