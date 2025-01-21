ABD'de TikTok yasağına tepki gösteren genç, Cumhuriyetçi kongre üyesinin ofisini yaktı

ABD’de Wisconsin eyaletinde TikTok’un yasaklanma önerisine tepki gösteren 19 yaşındaki genç, bir binayı yaktı.

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Genç, uygulamayı eleştiren kongre üyesi Glenn Grothman’ın bölge ofisinin bulunduğu iş merkezini ateşe verdi.

Bina, Fond Du Lac’da ofislerin bulunduğu bölgede yer alıyordu.

Polis açıklamasında Cumhuriyetçi Partiden Kongre üyesi Grothman’ın adına kiralanan ofisin bulunduğu binanın yakıldığını ve şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Olay anında binada kimsenin bulunmadığı ve yangının söndürüldüğü belirtildi.

Ne olmuştu?

ABD Yüksek Mahkemesi, 17 Ocak’ta Çinli sosyal paylaşım platformu TikTok’un satılmaması halinde ABD’de yasaklanmasını öngören yasayı onaylamıştı.

Bu yasağın ve öncesinde açılan davaların gerekçesi, TikTok’un Çin yönetiminin baskısıyla ABD’li kullanıcıların verilerini paylaşacağı endişesiydi.

Bu nedenle platformun ‘ulusal güvenlik tehdidi’ oluşturduğu söyleniyor ve ABD’li bir şirkete satılması isteniyordu.

ABD’nin 47’nci başkanı Trump, Truth Social hesabından TikTok yasağını ertelemek için bir kararname imzalayacağını duyurdu.

Şirketlere TikTok’un ‘karanlıkta kalmasına’ izin vermemeleri çağrısı yapan Trump, “Pazartesi yasanın yasaklarının yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayımlayacağım, böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz” dedi.

Trump, ABD’nin şirketin yüzde 50’sine sahip olması gerektiğini savunuyor.