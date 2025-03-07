ABD'de kelebek popülasyonu 20 yılda yüzde 22 azaldı

Yeni bir araştırmaya göre ABD’de ülkedeki kelebek popülasyonunu 2000-2020 arasında yüzde 22 azaldı.

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Science Daily’nin haberine göre kelebekler üzerine yapılan 76 bin araştırmadan elde edilen 12,6 milyon veri analiz edildi.

Bilim insanları, 342 kelebek türünün nüfus değişimini incelemek için istatistiksel modeller kullanarak kelebeklerin yıllar içindeki azalma oranlarını ve en çok etkilenen türlerini belirledi.

ABD genelindeki kelebek popülasyonunun 2000’den 2020’ye kadar yüzde 22 azaldığı tespit edildi.

ABD’de görülen 107 farklı türdeki kelebek popülasyonununsa yüzde 50’den fazla azaldığı vurgulanan çalışmaya göre bazı türlerse yüzde 98 yok oldu.

Bilim insanları, kelebek popülasyonundaki bu düşüşün nedeninin yaşam alanı kaybı, tarım ilaçları ve iklim değişikliğiyle ilişkili olduğunu düşünüyor.

Çalışma ‘Science’ dergisinde yayınlandı.