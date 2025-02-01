ABD'de altı kişiyi taşıyan uçak yerleşim yerine düştü

ABD’nin Philadelphia kentinde altı kişiyi taşıyan küçük uçak bir alışveriş merkezinin yakınına düştü. Kaza yangına neden oldu, birçok araç yandı.

Fotoğraflar: AA

Federal Havacılık İdaresi, Northeast Philadelphia Havalimanı’ndan kalkan uçakta iki kişinin bulunduğunu açıkladı.

NBC News’in haberine göre ambulans Jet Rescue Air Ambulance şirketine ait.

Şirket uçakta altı kişinin olduğunu açıkladı

Meksika Dışişleri Bakanlığı’ysa altı kişinin Meksika vatandaşı olduğunu duyurdu.

Yerel FOX 29 muhabiriyse hepsinin hayatlarını kaybettiğini aktardı.

Birçok araç yandı

Kazanın ardından bölgede yangın meydana geldi, birçok araç yandı.

Olay yerine sevk edilen acil durum ekipleri, görgü tanıklarının yüksek patlama sesleri duyduklarını aktardı.

Uçağın düşüş sebebi henüz bilinmiyor.

FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulu (NTSB) kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Uçak ve helikopter çarpışmıştı

ABD’de 29 Ocak’ta da Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines’a ait bir uçakla Black Hawk tipi askeri helikopter çarpışmıştı.

Başkent Washington yakınlarındaki havalimanına kısa mesafede meydana gelen kaza sonucu 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağı ile üç askeri personelin bulunduğu askeri helikopter Potomac Nehri’ne düşmüş, kazada kurtulan olmadığını açıklanmıştı.