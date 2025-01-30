Trump açıkladı: Uçak kazasındaki herkes öldü

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da yolcu uçağıyla askeri helikopterin çarpıştığı kazada kurtulan olmadığını söyledi.

Resmi bir ölü sayı açıklanmasa da uçakta 64, helikopterde üç kişinin olduğu biliniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraf: AA

Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında 60 yolcu ve dört kişilik mürettebatı taşıyan yolcu uçağıyla üç askeri personelin bulunduğu askeri helikopter yerel saatle 21:00 civarında (TSİ 05:00) çarpışmıştı.

Hem uçak hem helikopter Potomac Nehri’ne düşmüştü.

Havalimanı ve nehir çevresinde geniş çaplı arama kurtarma operasyonu başlatılmıştı.

Yolcu uçağında bazı Artistik Buz Pateni sporcularının da bulunduğu doğrulanmış ve 30 ölünün nehirden çıkarıldığı duyurulmuştu.

Trump, Beyaz Saray’da kazayla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Toplantıyı kazada ölenler için saygı duruşuyla başlattı ve “Uçak kazasında kurtulan olmadı, acı dolu bir gece” dedi.

Resmi olarak ölü sayısı açıklanmasa da öncesinde uçakta 64, askeri helikopterde üç kişinin olduğu söylenmişti.

Trump kazadan sonra Truth Social hesabından sorumlu olarak kontrol kulesini işaret etmiş, şunları söylemişti:

“Uçak kendi normal rotasında piste yaklaşırken helikopter doğrudan uçağa doğru gidiyordu. Havanın açık olduğu bir akşamdı ve uçağın ışıkları yanıyordu. Helikopter neden yukarı veya aşağı gitmedi ya da yön değiştirmedi? Kontrol kulesi uçağı görüp görmediklerini sormak yerine neden helikoptere ne yapması gerektiğini söylemedi? Önlenebilecek bir kaza gibi görünüyor, hiç iyi değil.”