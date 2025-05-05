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Yaramazlara biraz batar!

ABD, ülkelerine dönmek isteyen düzensiz göçmenlere 1000 dolar verecek

ABD yönetimi, ülkelerine kendi istekleriyle dönecek düzensiz göçmenlere 1000 dolar (yaklaşık 38 bin 572 lira) vereceğini duyurdu.

Fotoğraf: AA

Açıklamayı ABD İç Güvenlik Bakanlığı yaptı.


Söz konusu miktar ‘seyahat yardımı’ ifadesiyle duyuruldu.

Bakanlık ABD’de yasadışı bulunan ve düzensiz göçmenlerin ülkelerine daha hızlı dönme kararı alacağını umuyor.

Trump, 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturduğu gün imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD-Meksika sınırından düzensiz göçmen girişlerini tamamen önleyebilmek için ulusal acil durum ilan etmiş ve bu tarihten sonra sınırda yakalanan kişiler sınırdışı edilmeye başlanmıştı.

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