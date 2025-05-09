ABD ordusu, Trump'ın verdiği yeni yetkilerle Meksika sınırında

ABD Başkanı Donald Trump’ın talebi üzerin Meksika sınırındaki yaklaşık 110 bin dönümlük arazi ‘Ulusal Savunma Alanı’ ilan edildi.

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18 Nisan’da yürürlüğe giren uygulamayla bölgede görevli ABD’nin kuzey komutanlığına bağlı tim, daha önceki askeri birliklerden daha geniş yetkilerle donatıldı.

Ocaktan bu yana askerler, ülkenin güney sınırını kapatmak için Gümrük ve Sınır Koruma (GSK) görevlileriyle birlikte çalışıyor, ancak federal yasalar askerlerin yetkilerini sınırlıyordu.

Eski uygulamada askerlerin görevi gözlemle sınırlıyken yeni uygulamada devriye atma, yasadışı göçmenleri geçici olarak gözaltına alma ve arama yetkileri bulunuyor.

Meksika sınırında oluşturulan görev gücündeki askerler, ‘Ulusal Savunma Alanı’ askeri bölge sayıldığı için izinsiz girenleri gözaltına alıp ilgili içişleri birimlerine teslim edebiliyor.

‘Sahip olduğumuz teknoloji ve ekipmanla sınır devriyelerine yeni kabiliyetler kazandırdık’

Görev gücü komutanları, yeni oluşturulan savunma alanıyla ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

Tuğgeneral Jeremy Winters, gece ve gündüz çalışabilen optik teknolojilere sahip ‘Striker’ zırhlı araçlarına, hava unsurlarına ve kullandıkları gözlem uydularını vurgulayarak “Sahip olduğumuz teknoloji ve ekipmanla sınır devriyelerine yeni kabiliyetler kazandırdık” dedi.

Yasadışı geçişlerin geçen yıla göre yüzde 95 azaldığını öne süren Winters şunları söyledi:

“Bizim amacımız tam kontrolü sağlamak ve asgari anlayışta bu yüzde 100 anlamına geliyor. Bunu sağlayıncaya kadar da görevimiz tam olarak tamamlanmış sayılmaz.”

Winters, sorumluluk bölgelerinde görev yapan asker sayısının son 1600 kişilik takviyenin ardından 4 bin 400’e ulaştığını hatırlatarak bu sayının, görev yaptıkları alan göz önünde bulundurulduğunda gayet yeterli olduğunu söyledi.