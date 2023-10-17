ABD İsrail’e ‘savaş hukuku’nu hatırlatmış

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail’le temaslarında savaş hukukuna uyulması gerektiğini vurguladıklarını duyurdu.

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Pentagon’da düzenlenen günlük basın toplantısına Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’nin vurulması damga vurdu.

VOA Türkçe’nin haberine göre Pentagon sözcüsü Sabrina Singh, saldırıdan İsrail’in sorumlu olduğuna ilişkin bir gösterge olup olmadığı sorusuna, “Haberleri gördüm. Şu aşamada verebileceğim bir bilgi yok. Ancak İsrail ile temaslarımızda bu çatışmada savaş hukukuna uyulması gerektiğini vurguladık” yanıtını verdi.

Pentagon sözcüsü, hukukun üstünlüğü ve sivillerin kasıtlı olarak hedef alınamayacağını belirten savaş hukukuna bağlı kalınmasının önemini vurgulamaya devam edeceklerini söyledi.

Hamas’ın geçmişte sivillerin bulunduğu yerleri ve hastaneleri komuta merkezi yaptığının bilindiğini savunan Pentagon sözcüsü, bunu son hastane saldırısıyla doğrudan bağlantılı olarak söylemediğini ancak genel olarak Hamas’ın daha önce böyle bir yol izlediğini bildiklerini belirtti.