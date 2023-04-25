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Yaramazlara biraz batar!

ABD Başkanı Biden, 2024 seçimleri için aday adayı

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 seçimleri için aday adaylığını açıkladı.

Joe Biden. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Twitter hesabından paylaşım yapan Biden, yeni dönem için başkanlığa aday olacağını duyurdu.


Son iki haftadır Biden, seçimlere girme planının olduğunu ancak bunu henüz resmen duyurmayacağını belirtiyordu.

Biden’ın yeniden aday olabilmesi için parti içindeki adaylık yarışını kazanması gerekiyor.

Biden, 2020 seçimlerinde başkan seçilmişti.

Kasım 2024’te 82 yaşına girecek olan Biden ABD tarihinde görevde bulunan ‘en yaşlı başkan’ unvanına da sahip.

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