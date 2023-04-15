‘Aday olmak istiyorum’ diyen Biden, seçimlerle ilgili planını yakında resmen açıklayacak

ABD Başkanı Joe Biden, 2024 Başkanlık seçimleriyle ilgili planını yakında resmi olarak açıklayacağını dile getirdi.

Joe Biden. Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

İrlanda gezisi sırasında gazetecilere konuşan Biden, seneye düzenlenecek başkanlık seçimleri için “Hesabı çoktan yaptım. Yakında duyuracağım” dedi.

NBC’nin aktardığına göre Biden, adaylıkla ilgili karar verip vermediğiyle ilgili soruyaysa “Planımın yeniden aday olmak olduğunu zaten söylemiştim” cevabını verdi.

Biden, 2020 seçimlerinde başkan seçilmişti.

Kasım 2024’te 82 yaşına girecek olan Biden ABD tarihinde görevde bulunan ‘en yaşlı başkan’ unvanına da sahip.