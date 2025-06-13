ABD, 500 bini aşkın göçmenin oturum iznini iptal etti

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), 532 bin göçmenin ülkede yaşamasına ve çalışmasına izin veren geçici yasal statülerini iptal etti. Göçmenlere geri dönmeleri için tebligat gönderildi.

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Biden yönetimi tarafından 2022’den itibaren verilen geçici yasal statü, bu ülkelerden gelen 532 bin kişiye ABD’de geçici ikamet ve çalışma hakkı tanımıştı.

Bakanlık, yüz binlerce göçmenin ABD’de yaşamasına ve çalışmasına izin veren geçici yasal statülerin iptal edildiğini duyurdu.

ABD’yi terk edip ülkelerine dönen göçmenlereyse 1000 dolar verilecek.

ABD Yüksek Mahkemesi, 30 Mayıs’ta Donald Trump yönetiminin Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela’dan gelen 500 binden fazla göçmenin geçici yasal statüsünü iptal edebileceğine karar vermişti.