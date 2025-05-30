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Yaramazlara biraz batar!

Mahkemeden izin: Trump, dört ülkeden gelen 500 bin göçmenin iznini iptal edebilir

ABD Yüksek Mahkemesi, Donald Trump yönetiminin Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela’dan gelen 500 binden fazla göçmenin geçici yasal statüsünü iptal edebileceğine karar verdi.

Fotoğraf: Pexels

Kararla Trump yönetiminin düzensiz göçmenlerle ilgili politikasına önemli bir alan açıldı.


Mahkeme, eski ABD başkanı Joe Biden yönetimi döneminde Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela’dan gelen 500 binden fazla göçmene verilen geçici yasal statüsünün Trump yönetimi tarafından iptal edebileceğine karar verdi.

Trump’a göre karar “Amerika için bir zafer”.

2022’den itibaren Biden yönetimi tarafından verilen geçici yasal statü, bu ülkelerden gelen 532 bin kişiye ABD’de geçici ikamet ve çalışma hakkı tanımaktaydı.

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