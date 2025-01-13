ABB, Bakan Işıkhan'a yanıt verdi: 'Tuvalet teklif edildi' şeklinde çarpıtılmıştır

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın belediyenin teklif ettiği ‘tuvaletlerde haciz olduğu ortaya çıktı’ sözlerine ‘çarpıtılmıştır’ diyerek yanıt verdi.

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Habertürk’ün canlı yayınına katılan Işıkhan, ABB’nin prim borçlarına karşılık önerdiği gayrimenkullerin bir tanesi dışında hacizli ve ipotekli olduğunu öne sürüp şöyle konuşmuştu:

“Gayrimenkuller bize teklif edilirken bunların satış kabiliyetine bakıyoruz. Bize önerdikleri listede tuvaletler, bankamatikler ve depolar var. Bunların üzerinde de şerh ve ipotek var.

ABB, SGK borçlarına karşı tuvaletler teklif etti, teklif ettiği tuvaletlerde haciz ve şerh olduğu ortaya çıktı.”

Bakanın iddialarına ABB’den yanıt geldi. Işıkhan’ın konuyu ‘çarpıttığını’ ileri süren belediyenin açıklaması özetle şöyle:

* Sayın Bakan Vedat Işıkhan tarafından yapılan açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür ifadeler, hem etik dışıdır hem de devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır.

* ABB olarak, SGK’ya borçlarımızın yapılandırılması için Anafartalar Çarşısı gibi kıymetli ve satılabilir nitelikte 572 taşınmaz sunduk. Ancak, bunlar görmezden gelinmiş ve tamamen gerçek dışı iddialarla ‘tuvalet teklif edildi‘ şeklinde çarpıtılmıştır.

* Şimdi gelelim tuvalet gerçeğine:

* Ulus’ta bulunan 525 bağımsız bölümlü içerisinde tuvalet ve deposu da bulunan Anafartalar Çarşısı 2016’da üçlü protokolle SGK’dan alındı.

* 02.09.2024 tarihinde 30 adedi arsa 525 adedi de Anafartalar Çarşısı’nın tamamı olmak üzere SGK’ya teminat olarak bildirildi. Bu çarşıyı SGK’dan protokolle alırken nasıl tuvaletler tapu kaydından çıkarılmadan teslim alındıysa yine aynı şekilde tuvaleti, deposu, bankamatik yerleriyle birlikte teminat olarak gösterilmiştir.

* İddia edilen ‘hacizli arsa’ konusuna gelince:

* ABB olarak SGK’ya toplam 33 kalem arsa bildirilmiştir. Bu arsaların toplam değeri 1 milyar 193 milyon 350 bin lira olup, üzerlerindeki toplam haciz tutarı yaklaşık 3 milyon liradır. Bu durumda, haciz tutarını değerinden düşüp kabul etmek mi zor geldi, yoksa ‘silkeleyin’ talimatı doğrultusunda bu arsaları kabul etmemek mi işinize geldi?

* Sayın Bakan, ya size yanlış bilgi veriliyor ya da kamuoyunu yanıltmak amacıyla bilerek gerçeği yansıtmayan açıklamalar yapıyorsunuz. Her iki durumda da bu tutum kabul edilemez.