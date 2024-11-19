ABB, konser harcamalarına ilişkin soruşturmada iki bürokratını görevden aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddialarına yönelik yürüttüğü idari soruşturmada iki bürokratını geçici olarak görevden aldı.

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Ankara’da 29 Ekim’de düzenlenen Ebru Gündeş konserine 69 milyon lira ödendiği iddia edilmişti.

ABB tek bir konsere verildiği iddia edilen 69 milyon liranın 28-29 Ekim tarihlerinde yapılan tüm Cumhuriyet Bayramı etkinliklerinin masrafını kapsadığını açıklamıştı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Ebru Gündeş konseriyle ilgili ‘belediye içinden birilerinin yanlış bilgiler yaydığını’ söylemişti.

Yavaş, Gündeş ve ekibine ödenen paranın 13 milyon 257 bin lira olduğunu açıklamıştı.

AA’nın aktardığına göre ABB’nin konser harcamalarına yönelik yürüttüğü idari soruşturma sona erene kadar Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt geçici olarak görevden alındı.

Söz konusu soruşturmanın sürdüğü belirtildi.