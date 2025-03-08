90 yıldır kuaförlük yapan Japon kadın: Emekli olmayı düşünmüyorum

90 yıldır kuaförlük yapan 108 yaşındaki Japon Shitsui Hakoishi, dünyanın en yaşlı kadın kuaförü olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Fotoğraf: Guinnes Rekorlar Kitabı

Euronews’ün aktardığına göre Hakoishi, Nakagawa kasabasındaki kuaför salonunda çalışmaya devam ediyor ve emekli olmayı düşünmüyor.

Hakoishi, 10 Kasım 1916’da o dönem ‘Ouchi’ olarak bilinen Nakagawa’da çiftçi bir ailenin beş çocuğundan dördüncüsü olarak doğdu.

14 yaşındayken tek başına Tokyo’ya taşınan kadın, kuaför çırağı olarak çalışmaya başladı.

1936’da 20 yaşına girmeden kısa bir süre önce ruhsatını alan Hakoishi, üç yıl sonra kocası Jiro’yla kendi işini kurdu.

Hakoishi, dizindeki ağrılar yüzünden istediği kadar sık ​​saç kesemediğini ve sadece düzenli müşterileriyle çalıştığını söylüyor:

“Hayat gençliğimden beri zorluklarla doluydu, ama gerçekten mutluyum. Bazı insanlar beni görmek için uzaklardan geliyor, bu yüzden elimden geldiğince devam etmek istiyorum.”

Japon İçişleri Bakanlığı verilerine göre aşırı yaşlanan bir toplum olan Japonya’da 36 milyondan fazla 66 yaş ve üzeri insan yaşıyor ve bu da ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30’una denk geliyor. Hakoishi, 100 yaşını geçen 95 bin kişiden biri.