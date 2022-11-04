9 soruda Tolga Sütlü: Boğaziçi mezunu, görevden uzaklaştırılan akademisyeni çizgilerle anlattı

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevinden uzaklaştırılan Tolga Sütlü’nün yaşadıklarını, Boğaziçi mezunu Yigilante Kocagöz karikatürle anlattı.

Çizer: Yigilante Kocagöz

Boğaziçi Üniversitesi’nde Naci İnci’nin başını çektiği ‘kayyım’ yönetim, Akşam ve Yeni Şafak gazetelerinde Sütlü’yle ilgili yer alan iki haberi sebep göstererek moleküler biyoloji ve genetik bölümünde öğretim görevlisi olan Dr. Tolga Sütlü’yü süresiz olarak görevden uzaklaştırmıştı. Sütlü’ye bölümü ve fakültesi destek vermişti.

Boğaziçi mezunu Yigilante Kocagöz, Tolga Sütlü’nün uzaklaştırılmasıyla ilgili sorulara cevap niteliğinde bir çizgi seri hazırladı.

Tolga Sütlü’nün kim olduğunu, bilimsel çalışmalarını, direniş ve uzaklaştırma süreçlerini içeren çizimlerde kayyım yönetimin uğrattığı tahribat ve öğretim görevlisinin uzaklaştırılmasının arkasındaki neden ve niyetler açıklanıyor.