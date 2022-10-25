Diken’in ‘Hedef gösterilip görevden alınan Boğaziçili akademisyen’ haberi Meclis gündeminde

Boğaziçi Üniversitesi yönetiminin, Yeni Şafak ve Akşam gazetelerinde çıkan ‘haberlerden’ dolayı moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğretim üyesi Tolga Sütlü’nün sözleşmesini yenilemeyerek görevinden uzaklaştırmasına ilişkin Diken haberi Meclis gündemine taşındı.

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17 ve 21 Temmuz’da, Yeni Şafak ve Akşam gazetelerinde Tolga Sütlü’yle ilgili bazı iddialar ortaya atılmıştı. İddialara göre, Tolga Sütlü, Karolinska Enstitüsü’nde yapay organ nakli vaadiyle hem akademi dünyasını hem de hastaları dolandıran Paolo Macchiarini isimli dolandırıcı cerrahın çalışmalarının Türkiye ayağını yöneten akademisyendi. Haberlerde, Sütlü’nün bir hastanın ölümünde sorumluluğu varmış gibi gösteriliyordu. Söz konusu olaylar doğru olmamakla beraber, iddiaların dayandırıldığı olay 2011’deydi. Soruşturması tamamlanmış ve herkesin bildiği bir olayın yıllar sonra gündeme getirilmesi dikkat çekiciydi çünkü eylül-ekim döneminde Sütlü’nün sözleşmesinin yenilenmesi gerekiyordu.

Haberlerde ayrıca Sütlü’nün skandal ortaya çıktıktan sonra kişisel bağlantılarını kullanarak Boğaziçi Üniversitesi’nde işe girdiği öne sürülüyordu. Haberlerde bir detay daha yer aldı. Sütlü’nün eşi TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil’den, CHP milletvekili olarak söz edildi. Bir taşla iki kuş vuruluyordu.

Sütlü’nün sözleşmesinin yenilenmemesinin de rektörlük imzalı belgede bu haberler ve işe alınma sürecinde ‘bilgi saklaması’ belirtilmişti.

Diken’in gündeme getirdiği olay, Meclis gündemine taşındı.

CHP İstanbul Milletvekili Sibel Özdemir, Meclis’teki konuşmasında Boğaziçi Üniversitesi’ndeki ‘akademik ve bilimsel liyakatlerin yok sayılarak akademisyenlerin baskı altına alınmaya devam edildiğini’ söyleyerek şunları dedi: “Akademisyenlerin üniversiteden uzaklaştırmaya yönelik kararlar alınmaya devam ediliyor. Bu kararların son örneği moleküler biyoloji ve genetik bölümündeki doktor öğretim üyesi görevinden uzaklaştırılan Dr. Tolga Sütlü oldu. Öğretim üyesi görevinin uzatılması için akademik çalışmalarını içeren dosya, bölüm kurulunda, dışarıdan akademisyenlerin de olduğu jüri tarafından ve bütün sonuçlar fakülte Yönetim Kurulunda görüşülerek başarılı bulunuyor ve atama yönünde karar veriliyor. Ancak, son karar için Rektör Naci İnci’nin imzası beklenirken, dönem, dersler başlamışken, yürütmekte olduğu akademik projeler devam ederken dosyası reddediliyor ve sözleşmesi uzatılmıyor.”

Özdemir ayrıca “Boğaziçi Üniversitesinde yaşanan bütün haksızlıklar ve hukuksuzluklar karışında görev ihmali yapan YÖK artık bir adım atmalı ve konuyla ilgili bir denetim süreci başlatarak kamuoyunu bilgilendirmelidir” dedi.