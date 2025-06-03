365 kilo uyuşturucu yakalayan Linda emekli oldu

Batman’da görev aldığı beş yılda 365 kilo uyuşturucu bulunmasını sağlayan dedektör köpek Linda emekli oldu.

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Belçika kurdu 8 yaşındaki dişi köpek Linda, polisin özel eğitimden sonra beş yıl önce Batman’da göreve başladı.

Görevi boyunca uyuşturucu operasyonlarına büyük katkı sağlayan Linda, güvenlik güçlerinin en büyük yardımcısı oldu.

Operasyonlarda toplam 365 kilo uyuşturucunun bulunmasında rol oynayan Linda sağlık sorunları nedeniyle emekliye ayrıldı. Linda için il emniyet müdürlüğünde pasta kesidli.

Linda’dan sorumlu polis memuru Meftun Ünlüce şunları söyledi:

* “Linda, katıldığımız operasyonlarda ekiplere çok büyük katkı sağladı. Ona olan vefa borcunu ödemek amacıyla ekip arkadaşlarımızla pasta kestik. Emeklilik kutlamasını yapmak için bir araya toplandık.

* Bundan sonra çalışmaya yeni görev köpeğim Boyka ile devam edeceğim. Boyka da iki yaşında. Belçika Malinois cinsi erkek köpek. Bundan sonra Linda’nın görevini artık Boyka yürütecek. Linda da sahiplendirilecek.