Sahte kimlikle kurulan kargo acentesiyle uyuşturucu kaçakçılığı: Dördü kamu görevlisi dokuz tutuklama

Diyarbakır’da bir kargo acentesi aracılığıyla uyuşturucu kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıktı. Acentenin sahte kimlikle kurulduğu belirlenirken, dördü kamu görevlisi dokuz şüpheli tutuklandı.

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Kentte jandarma 2024 Aralık’tan beri teknik ve fiziki takibe aldığı şüphelilerin Antalya, İzmir ve İstanbul’a uyuşturucu göndermek amacıyla sahte kimlik bilgileriyle kargo acentesi kurdukları belirledi.

Uyuşturucuyu özel vakumlu poşetlerle çay paketlerine gizleyerek sevkiyat yapan şebekenin, konudan habersiz kargo göndericilerinin kimlik bilgilerini kullandıkları tespit edildi.

Şüphelilere düzenlenen operasyonlar şunlara el kondu:

40 kilogram skunk

Ruhsatsız tabanca

Uyuşturucu vakumlama poşetleri

Cep telefonları

Suç gelirinin yaklaşık 120 milyon lira olduğu belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan dokuz şüphelinin tüm varlıkları için tedbir kararı alındı.



