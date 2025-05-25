Ticaret Bakanlığı: Bir rekor, 2 ton 116 kilo uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı duyurusunda “Bir hafta içinde 2 ton 116 kilo uyuşturucu yakalanmasıyla tarihi bir rekora imza atıldı” denildi.

Fotoğraflar: Ticaret Bakanlığı

Açıklamaya göre ülkeye girmek için Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı’na gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi ve X-Ray taramasına sokuldu.

Gümrükteki ekip, tırda bulduğu 764 kilo likit metamfetamin türü uyuşturucuya el koydu.

‘Dört günde rekor’

Dört günde şunlara el konuldu:

Ambarlı Limanı’nda 279 kilogram esrar

Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 382 kilogram esrar,

Dilucu Gümrük Kapısı’nda 691 kilogram metamfetamin

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 764 kilogram likit metamfetamin

Bakanlık, el konulan 2 ton 116 kilo uyuşturucunun tarihi bir rekor olduğunu belirtti. Açıklamaya göre bir haftada el konulan uyuşturucunun piyasa değeri 5 milyar 250 milyon lira.