Ticaret Bakanlığı: Bir rekor, 2 ton 116 kilo uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı duyurusunda “Bir hafta içinde 2 ton 116 kilo uyuşturucu yakalanmasıyla tarihi bir rekora imza atıldı” denildi.
Açıklamaya göre ülkeye girmek için Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı’na gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi ve X-Ray taramasına sokuldu.
Gümrükteki ekip, tırda bulduğu 764 kilo likit metamfetamin türü uyuşturucuya el koydu.
‘Dört günde rekor’
Dört günde şunlara el konuldu:
- Ambarlı Limanı’nda 279 kilogram esrar
- Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 382 kilogram esrar,
- Dilucu Gümrük Kapısı’nda 691 kilogram metamfetamin
- Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 764 kilogram likit metamfetamin
Bakanlık, el konulan 2 ton 116 kilo uyuşturucunun tarihi bir rekor olduğunu belirtti. Açıklamaya göre bir haftada el konulan uyuşturucunun piyasa değeri 5 milyar 250 milyon lira.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekiplerince, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda; piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 768 milyon TL olarak belirlenen 764 Kilo likit metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.— T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) May 25, 2025
Olayla ilgili soruşturma Doğubayazıt… pic.twitter.com/LZlCF8FHCy