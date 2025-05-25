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Yaramazlara biraz batar!

Ticaret Bakanlığı: Bir rekor, 2 ton 116 kilo uyuşturucu yakalandı

Ticaret Bakanlığı duyurusunda “Bir hafta içinde 2 ton 116 kilo uyuşturucu yakalanmasıyla tarihi bir rekora imza atıldı” denildi.

Fotoğraflar: Ticaret Bakanlığı

Açıklamaya göre ülkeye girmek için Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı’na gelen bir tır riskli olarak değerlendirildi ve X-Ray taramasına sokuldu.


Gümrükteki ekip, tırda bulduğu 764 kilo likit metamfetamin türü uyuşturucuya el koydu.

‘Dört günde rekor’

Dört günde şunlara el konuldu:

  • Ambarlı Limanı’nda 279 kilogram esrar
  • Kapıkule Gümrük Kapısı’nda 382 kilogram esrar,
  • Dilucu Gümrük Kapısı’nda 691 kilogram metamfetamin
  • Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 764 kilogram likit metamfetamin

Bakanlık, el konulan 2 ton 116 kilo uyuşturucunun tarihi bir rekor olduğunu belirtti. Açıklamaya göre bir haftada el konulan uyuşturucunun piyasa değeri 5 milyar 250 milyon lira.

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