Ticaret bakanı: OECD diyor ki Türkiye'de hayat standartları dört kat yükseldi

Ticaret Bakanı Bolat Ömer “OECD diyor ki son 10 yılda Türkiye’de hayat standartları dört katı yükseldi” dedi.

Ömer Bolat (solda)… Fotoğraf: AA

Bolat, ‘Bab-ı Ali Platformu’nun toplantısında Türkiye’nin pandemi sürecini en az hasarla atlattığını ve ekonomi olarak yüzde 1,9 büyümeyle dünyada üç büyüyen ülkeden biri olduğunu öne sürdü.

Küresel beklenti rakamlarının Türkiye’nin dış pazarlardaki performansına olası olumsuz etkilerini belirterek şunları söyledi:

* OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) diyor ki, son 10 yılda Türkiye’de hayat standartları dört katı yükseldi diyor ve son 10 yılda Türkiye’nin ortalama milli gelir büyüme oranı yüzde 4,9 diyor. Son 22 yılda ortalama büyüme oranımız yüzde 5,3.

* Şu anda dünyada uluslararası doğrudan yatırımda yıllık yüzde 0,8 bir pay alıyoruz. Savunma sanayisinde 7,1 milyar dolar yıllık ihracat yapıyoruz.

* Bu yıl 8,5 milyar dolara ulaşabileceğiz savunma ve havacılıkta ihracatta ve dünyada ilk 10’un içindeyiz savunma sanayisinde. Bunu 10 yıl önce birileri söyleseydi belki güler geçilirdi. Şimdi SİHA’da dünya lideri bir Türkiye var.

* Dün cumaydı, ihracatımızın en iyi günüdür cuma. 1 milyar 639 milyon dolar ihracat yaptık. Günlük ortalama 1 milyar dolar civarında gidiyoruz.

* İnşallah 2 Haziran’da sizlere müjde verebilmek için mayıs rakamlarıyla alakalı her saat başı takip ediyoruz bu mal ihracatı konusunu. İnşallah bu yıl sonuna kadar 270 milyar doları aşmaya çalışacağız.

Toplantının devamı basına kapalı yapıldı.