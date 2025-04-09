İstanbul ve Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu: 7 milyon hap, 2 ton 680 kilogram kimyasal madde ele geçirildi

İstanbul ve Diyarbakır’da eş zamanlat uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 16 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 7 milyon uyuşturucu hap, 2 ton 680 kilogram kimyasal madde ele geçirildi.

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İstanbul’da narkotik ekipleri yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde iki uyuşturucu imalathanesini tespit etti.

Daha sonra Esenyurt, Bağcılar, Bakırköy, Bayrampaşa ve Kartal ilçeleri ile Diyarbakır’da düzenlediği operasyonda, organize suç örgütü elebaşı M.Z.U.’nun da aralarında olduğu 16 şüpheliyi yakaladı.

Aramalarda da 7 milyon 150 bin uyuşturucu hap, uyuşturucu hap üretiminde kullanılan 2 ton 680 kilogram kimyasal madde, 10 kilogram ham madde ve 1 milyon boş uyuşturucu hap kapsülü ele geçirildi.