Şanlıurfa ve Van'da 311,5 kilo uyuşturucu maddeye el konuldu

Şanlıurfa ve Van’daki operasyonlarda 311,5 kilo uyuşturucu maddeye el konuldu.

Fotoğraf: Ali Yerlikaya / X

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:

* Şanlıurfa ile Van’ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde düzenlediğimiz operasyonlarda;

365 paket halinde 194,5 kilo eroin,

93,5 kilo esrar,

53 paket halinde 23,5 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

* Dört şüpheli zehir taciri yakalandı.

“Van ve Şanlıurfa’da 311,5 Kg Uyuşturucu Madde ele geçirdik”



Şanlıurfa ile Van’ın Tuşba ve Edremit ilçelerinde düzenlediğimiz operasyonlarda;

🔻365 paket halinde 194,5 kg Eroin,

🔻93,5 kg Esrar ve

🔻53 paket halinde 23,5 kg skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



➡️ 4 şüpheli… pic.twitter.com/i72XI58eYp — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 9, 2025

Van’ın Tuşba ve Edremit ilçelerindeki operasyonlarda 126 kilo eroin ve 84,5 kilo esrar ele geçirildi.

Şanlıurfa’daysa bir tırdan 68,5 kilo eroin, 23,5 kilo skunk ve dokuz kilo toz esrar çıktı.