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Narkokapan-Ankara: 178 şüpheli daha tutuklandı

Narkokapan-Ankara operasyonunda gözaltına alınan 178 şüpheli daha tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Ankara başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 17 Nisan’da uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere, Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon yapılmış, 525 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltına alınan zanlılardan 196’sı, emniyetteki sorgularının ardından Ankara Adliyesi’ne getirildi.


Soruşturma savcısına ifade veren şüpheliler, Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, zanlılardan 178’inin tutuklanmasına ve 18’inin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Böylelikle tutuklu sayısı 316’ya ulaştı.

Operasyonda gözaltına alınan diğer şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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