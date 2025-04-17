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Yaramazlara biraz batar!

Ankara'da 'Narkokapan' operasyonu: 525 kişi gözaltına alındı

‘Narkokapan-Ankara’ operasyonunda 525 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

Operasyonun tam altı ay sürdüğünü ve internet üzerinden uyuşturucu satışı yapanları da kapsadığını belirten İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X’teki açıklamasında şunları dedi:


“İşlenen suçlara dair tüm faaliyetleri tek tek delillendirdik. Ve bu sabah düğmeye bastık. Bugün sabah 05.00’te başlayan cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara’da gerçekleştirdik. Operasyona 4 bin 768 polisimiz, 1461 ekibimiz, 40 özel eğitimli dedektör köpeğimiz, dört İHA’mız ve hava destek unsurlarımız katıldı. Operasyonumuzun hazırlıkları tam altı ay sürdü. 626 farklı adrese eş zamanlı baskınlar düzenledik.”

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