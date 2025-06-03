Ağrı’daki Gürbulak gümrüğünde kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilo uyuşturucuya el konuldu.

Fotoğraflar: Ticaret Bakanlığı / X

Ticaret Bakanlığı’nın açıklamasına göre Gürbulak gümrüğünde bir araçtan kömür yükünün arasına emdirilmiş 1 ton 870 kilo metamfetamin cinsi uyuşturucu madde bulundu.

Uyuşturucunun değerinin 5 milyar 609 milyon lira olduğu tespit edildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadelede önemli bir başarıya daha imza attı. Ağrı’daki Gürbulak Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda, tek seferde, kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.… pic.twitter.com/p91VUNZ4ox — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) June 3, 2025

Doğubayazıt başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Açıklamada 2025 boyunca uyuşturucu madde ticaretini engellemede rekor kırıldığı belirtildi.

Gürbulak’taki son el konulanla birlikte bu yıl 17 ton 144 kilogram uyuşturucu, 19 milyar 911 milyon 394 bin 573 liralık uyuşturucu madde bulundu.

Bu rakamların bir önceki döneme göre yüzde 234’lük artışla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı vurgulandı.