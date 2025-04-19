32 ilde 'joker' operasyonu: 301 gözaltı

Ehliyet ve mesleki yeterlilik sınavlarında okuma yazma bilmeyenlerin yerine ‘joker aday’ yerleştiren suç örgütüne 32 ilde operasyon düzenlendi. 301 kişi gözaltına alındı.

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Bitlis ve ilçelerindeki sürücü kurslarında okuma yazma bilmeyenlerin yerine ehliyet ve mesleki yeterlilik sınavlarına ‘joker adaylar’ sokulduğu, kopya düzeneğiyle usulsüz sürücü belgesi alındığı tespit edildi.

Bitlis başsavcılığı koordinasyonunda 32 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 43 ‘organizatör’, 258 şüpheli gözaltına alındı. 12 şüpheliyse aranıyor.

Şüpheliler ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘nitelikli dolandırıcılık’ ve ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlanıyor.

Baskın yapılan adreslerdense üç ruhsatsız tabanca, dört ruhsatsız tüfek, gaz bombası, 348 tabanca fişeği, 36 tüfek kartuşu, 11 AK-47 fişeği, kopya düzeneğinde kullanılan dokuz cep telefonu, üç kulaklık, beş sahte kimlik, beş sikke ve çok sayıda dijital materyal çıktı.