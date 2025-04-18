Dört ilde 'organize suç örgütü' operasyonu: 158 şüpheli gözaltında

Dört ilde organize suç örgütlerine altı operasyon düzenlendi, 158 şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: Temsili (AA)

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X’ten Adana’da S.B’nin, İstanbul’da H.Y. ile yurt dışında tutuklu bulunan B.B’nin, Antalya’da A.B’nin, yurt dışında bulunan İzmir’deki S.A. ile cezaevindeki U.G’nin elebaşılığını yaptığı suç örgütlerine operasyon yapıldığını duyurdu.

‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, kasten yaralama, silahla tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, mala zarar verme (iş yeri kurşunlama), tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, silah ve mühimmat kaçakçılığı’ suçlarından haklarında soruşturma başlatılan, aralarında S.B, H.Y. ve A.B’nin de bulunduğu 158 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda 32 ruhsatsız tabanca, sekiz av tüfeği, altı çalıntı motosiklet, çeşitli miktarda uyuşturucu ile çok sayıda çek ve senete el kondu.