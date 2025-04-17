ABD'de çocuk istismarı operasyonu: Çete lideri Adana'dan çıktı

ABD’nin Florida eyaletinde uluslararası çocuk pornosu çetesine düzenlenen operasyonda sekiz kişi tutuklandı. Çete liderinin Adana’da yaşayan ‘John De Vil’ lakaplı M.B. adında bir Türk olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Florida Department of Law Enforcement / X

FOX News‘ün haberine göre Florida Kolluk Kuvvetleri’nin operasyonu, çocuklara yönelik uluslararası cinsel istismar soruşturması kapsamında düzenlendi.

Tutuklanan sekiz kişinin çocuk istismarı içeriklerini TikTok’taki ilanlar aracılığıyla yaydığı, çete liderininse Adana’da yaşayan M.B. olduğu belirtildi.

Operasyonda Başsavcı James Uthmeier’in ‘gerçekten iğrenç’ diye nitelediği yaklaşık 1,2 milyon video ve fotoğraftan oluşan toplam 6,7 terabaytlık çocuk istismarı içeriği ele geçirildi. İstismar edilen çocukların insan ticareti mağduru oldukları belirlendi.

Uthmeier şöyle konuştu: “TikTok gibi uygulamalarda çocuk istismarı içeriklerinin öylece reklam yapılması mide bulandırıcı. Büyük sosyal medya platformlarının bu tür içerikleri engellemesi için mücadeleyi sürdüreceğiz.”

Soruşturmayı yürüten ekipler, hakkında yakalama kararı çıkarılan M.B.’yi Florida’ya iade ettirmeye çabalıyor.

Söz konusu soruşturma, geçen yıl temmuzda, çocuk istismarı reklamı yapan internet sitesine içerik satan birinin tespit edilmesiyle başladı.

New Jersey eyaletindeki 39 yaşındaki şüpheli Krunalkumar Modi, 31 Temmuz’da tutuklandı. Daha sonra Modi’nin ‘John De Vil’ liderliğindeki daha büyük bir çetenin üyesi olduğu ortaya çıktı.

Floridalı yetkililer Adana’da yaşayan çete lideri M.B.’nin sahte kimlikler kullanarak Modi gibi aracılarla çocuk istismarı içerikleri sattığını belirtti.

M.B.’ye yöneltilen suçlamalar şöyle: Organize suç örgütü kurmak, organize suç faaliyeti için işbirliği yapmak, kara para aklamak, çocukların cinsel istismarını teşvik etmek, çocuk istismarı içeriği satmak, elektronik cihazlar yoluyla eyalet dışına çocuk istismarı materyali göndermek, müstehcen içerik dağıtmak ve iki yönlü iletişim cihazını yasadışı kullanmak.

Uthmeier tutuklamaların ‘sadece bir başlangıç’ olduğunu söyledi: “Her bir çocuk istismarı görüntüsü masum hayatlarda silinmez bir yara bırakıyor. Bu iğrenç suçları kararlılıkla yargılayacağız.”