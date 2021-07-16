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Yaramazlara biraz batar!

28 milyon dolar ödediği uzay yolculuğuna katılmıyor: Yerine 18 yaşındaki öğrenci gidecek

Oliver Daemen (18), Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un kurduğu Blue Origin adlı uzay şirketi tarafından düzenlenen ilk yolculuğa katılarak uzaya giden en genç insan olacak.

Fotoğraf: Blue Origin

Merkezi Hollanda’daki Somerset Capital Partners adlı şirketin CEO’su Joes Daemen’in oğlu Oliver Daemen, 20 Temmuz’daki uzay yolculuğu için geçen ay düzenlenen açık artırmada 28 milyon dolar (239,11 milyon lira) ödeyerek koltuğunu garanti altına alan ve adı açıklanmayan kişinin yerine Bezos’a uzay yolculuğunda eşlik edecek.


Blue Origin, boş koltuğu açık artırmada satın alan kişinin ‘işleri çakıştığı için’ uzay yolculuğuna katılamayacağını, onun yerine ikinci uçuşta yerini ayırtan Joes Daemen’in ilk uçuşa adının yazıldığını ve onun da kendisi yerine fizik öğrencisi oğlunu gönderme kararı aldığını açıkladı.

Joes Daemen’in uzay yolculuğu için ne kadar para ödediği hakkında ise bilgi paylaşılmayan açıklamada, ‘uzay yolculuğu sayesinde dört yaşından beri Ay, uzay ve roketlerle ilgilenen gencin rüyasının gerçek olacağı’ belirrtildi.

Uçuşta, uzaya gidecek en yaşlı insan Wally Funk (82) ve Bezos’un kardeşi Mark Bezos da olacak. Şirketin ‘New Shepard’ adlı roketi, yeryüzünden yaklaşık 100 km yükseğe çıkacak ve yolcular yerçekimsiz ortamı deneyimleyecek. Roket paraşüt yardımıyla dünyaya inecek. Yolculuk yaklaşık 10 dakika sürecek.

Dünyanın en zengin isimlerinden Jeff Bezos, Blue Origin’i 2000’de kurdu.

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